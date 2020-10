Nu of nooit: Club Brugge gaat vanavond voor een historische 6 op 6 tegen ‘gehavend’ Lazio

Alleen een gevuld Jan Breydel ontbreekt om er een feestavond van te maken. Club Brugge gaat vanavond voor een historische zes op zes tegen een door corona geteisterd Lazio. De kaarten liggen gunstig om als derde Belgische ploeg door te stoten naar de knock-outfase van de Champions League.

Anderlecht deed het twintig jaar geleden. AA Gent deed het vijf jaar geleden. En Club Brugge kan dit jaar, als derde Belgische club in de geschiedenis, doorstoten naar de 1/8ste finales van de Champions League.

De Belgische kampioen nam vorige week een perfecte start op Zenit Sint-Petersburg, dankzij een late winnende goal van Charles De Ketelaere. Trainer Philippe Clement noemde de zege “mooier dan de twee titels die ik veroverde”. Maar toch vierde hij met de handrem op. Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik misten de wedstrijd in Rusland wegens een positieve coronatest. Clement vreesde dat tegen Lazio meer spelers zouden uitvallen.

Op de laatste training in het Belfius Basecamp tekende op de langdurig geblesseerde Matej Mitrovic na iedereen present. Toch bleef het bang afwachten omdat de UEFA talmde met het vrijgeven van de nieuwe testresultaten. Zo was er toch wat onzekerheid bij Club. Bij tegenstander Lazio is de corona-tol loodzwaar. Liefst dertien spelers ontbreken - verschillenden onder hen zouden geveld zijn door het virus.

“Realistisch blijven”

“In deze wereld moet je zulke zaken kunnen loslaten”, probeerde Philippe Clement filosofisch te blijven. “We kunnen alles wel plannen, maar elke minuut kan het scenario veranderen. Mijn spelers kennen àlle jongens van Lazio, ook de invallers en de mannen die niet altijd spelen. Mijn kern weet wat er moet gebeuren. Als er bepaalde jongens morgen alsnog afvallen, kunnen anderen perfect hun taak overnemen.”

Als Club op zijn sterkst kan beginnen lijkt een zes op zes bijna een must. Al staat Clement ook hier op de rem.

“We moeten realistisch blijven: puur op kwaliteit blijft Lazio beter dan wij. Maar tegen Zenit hebben we getoond dat we met goesting en enthousiasme iets extra’s kunnen doen. Dat is dan ons sterk punt. Spreken over kwalificatie is veel te vroeg. We spelen nog vijf finales tegen heel goede ploegen.”