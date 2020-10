Club Brugge verloor al vier van de zes wedstrijden zonder publiek: “Spijtig dat we niet met een koptelefoon kunnen spelen”

Lazio komt vanavond allerminst met zijn sterkste ploeg. Toch moet Club Brugge nog een hindernis overwinnen om die historische zes op zes in de groepsfase van de Champions League te pakken: er mag immers weer geen publiek binnen op Jan Breydel. En dat is niet gunstig, want van de zes wedstrijden die Club tot dusver zonder publiek speelde, verloor het er maar liefst vier. Van de zes die het wél voor publiek mocht spelen, werden er dan weer vijf gewonnen.