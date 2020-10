Gunstig voorteken voor Club Brugge? Lazio kon nog nooit winnen in België

De statistieken zijn Club Brugge gunstig gezind. Lazio speelde al twee keer eerder een Europese wedstrijd in ons land, maar kon nog geen enkele keer winnen.

In november 2000 speelde het Anderlecht van Jan Koller, Tomasz Radzinski en Aimé Anthuenis tegen Lazio in wat toen de tweede groepsfase van de Champions League was.

Radzinski maakte na een geweldige rush over de linkerflank het enige doelpunt tegen een sterrenelftal met Alessandro Nesta, Diego Simeone, Pavel Nedved, Sinisa Mihaljovic en Hernan Crespo.

Zeventien jaar later deed Lazio de Gaverbeek van Zulte Waregem aan. Essevee was al uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League maar won met 3-2 dankzij goals van De Pauw (1-0), Heylen (2-0) en Leya-Iseka (3-2).