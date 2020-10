Corona kortwiekt de Adelaars: Lazio mist dertien spelers, maar hoopt Belg Andreas Pereira nog te recupereren

De ‘Aquile’ (adelaars) van Lazio landden dinsdag met een kreupele vleugel in de luchthaven van Oostende. Dertien spelers, waarvan vijf sterkhouders, bleven achter in Rome. Acht onder hen zouden het slachtoffer zijn van het coronavirus. “We hopen nog enkelen van hen te recupereren”, zegt Lazio-coach Simone Inzaghi.

Officieel telt Lazio geen enkele besmetting met het coronavirus. Het gerucht gaat al van vorige week dat het virus in de kleedkamer van de Romeinse club is rondgegaan. Onder anderen de Brazilaan Lucas Leiva, die tijdens de competitiewedstrijd tegen Bologna moest gewisseld worden, vertoonde symptomen die wezen op Covid-19. Ook de centrale middenvelders Gonzalo Escalante, Danilo Cataldi en Andreas Pereira zouden positief hebben getest. Maar officieel wilde Lazio dat niet toegeven. Het viertal was alleen maar “niet fit”, net zoals doelman Thomas Strakosha, verdediger Stefan Radu en kapitein Senad Lulic. Van dat trio was al langer geweten dat ze out waren met spierblessures.

De Braziliaanse Belg Andreas Pereira (nu actief bij Lazio) speelde met Manchester United als eens tegen Club Brugge. Foto: BELGAIMAGE

Topspits afwezig

Dinsdag moest Lazio zijn communicatie bijsturen. Op de laatste training voor afreis naar België ontbraken bovenop het genoemde zevental sterspelers Ciro Immobile, Luis Alberto en Manuel Lazzari. Daarnaast deden ook verdedigers Luiz Felipe, Nicolo Armini en flankspeler Djavan Anderson niet mee. Alles samen ontbraken dertien spelers die in Brugge zouden kunnen spelen. ’s Avonds op de persconferentie kon trainer Simone Inzaghi niet anders dan toegeven dat er stront aan de knikker was.

“We zijn met zestien spelers naar hier gereisd”, zei Inzaghi. “Morgen (vandaag, nvdr.) zal de club met een mededeling komen inzake Covid-19. Doorheen de dag zullen we de situatie evalueren. Mogelijk zullen nog enkele spelers achterna reizen.”

Lazio is karig met commentaar omdat er onenigheid is over bepaalde tests. Zo testte Pereira positief bij de UEFA, maar negatief bij een test die Lazio zelf afnam. De Braziliaanse Belg zou vandaag een nieuwe test ondergaan. Indien negatief zou hij de ploeg achterna kunnen komen.

“Deze situatie hadden we niet verwacht”, aldus Inzaghi. “Na de prestatie tegen Dortmund (een overtuigende 3-1-zege, nvdr.) wilden we in Brugge doorgaan op ons elan. Door de omstandigheden zal dat moeilijk worden. Toch willen we een competitief elftal op het veld brengen, met een aantal vertrouwde spelers. Iedereen zal er het beste van maken.”

Topspits Immobile zal er niet bijzijn tegen Club Brugge. Foto: Photo News

“Geen paniek”

Volgens Inzaghi was er geen sprake van dat de match in Brugge uitgesteld zou worden. Volgens het UEFA-protocol moet een ploeg spelen zolang er dertien spelers, inclusief een doelman, wedstrijdfit zijn. Inzaghi: “De jongens die er nu zijn, zullen zeker spelen. Er komt een match, geen paniek.”

Toch zijn enkele Lazio-spelers erg bezorgd om de gang van zaken. Enkele die vanavond in actie komen, missen ritme of speelden al heel veel wedstrijden.

“We spelen elke drie dagen en het is geen makkelijke situatie”, zegt Francesco Acerbi, straks een van de weinige ervaren internationals op het veld. “Maar het belangrijkste is dat er elf spelers van ons op het veld zullen staan. We zullen het uiterste doen om de wedstrijd te winnen.”

“Het wordt een belangrijke wedstrijd”, vult Inzaghi aan. “Club won zijn eerste wedstrijd, net als wij, dus het gaat om de eerste plaats. Club is een ploeg met een sterk middenveld dat het ons lastig kan maken. Mijn grootste probleem is dat ik geen spelers kan laten rusten, maar we moeten van de nood een deugd maken. We kunnen niet anders dan te spelen met de spelers die er zijn.”