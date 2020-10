Club Brugge op volle sterkte tegen een onthoofd Lazio: ontdek hier de verwachte opstellingen

Vanavond om 21u neemt Club Brugge het in de Champions League op tegen SS Lazio. De troepen van Philippe Clement hopen op een nieuwe overwinning. Bij Club kampt niemand meer met het coronavirus en keert Simon Mignolet dus terug in de ploeg. Blauw-zwart krijgt een unieke kans om het kampioenenbal te starten met zes op zes, want bij Lazio ontbreken tal van sterkhouders door het coronavirus.