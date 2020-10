Barça-voorzitter Bartomeu keurde voor zijn ontslag nog deelname Europese Superliga goed

Het directiecomité van FC Barcelona heeft een voorstel aanvaard om in de toekomst deel uit te maken van een Europese Superliga. Dat verkondigde afscheidnemend voorzitter Josep Maria Bartomeu dinsdagavond op een persconferentie. Het is de eerste keer dat een Europese topclub het bestaan van de plannen bevestigt.

“Het directiecomité heeft gisteren (maandag, red.) de voorwaarden voor deelname aan een toekomstige Europese Superliga goedgekeurd”, verklaarde Bartomeu enkele minuten nadat hij zijn ontslag had aangekondigd. “Het volgende directiecomité zal de details van de voorwaarden ontvangen. De beslissing om deel te nemen aan deze competitie zal goedgekeurd moeten worden door de Algemene Vergadering van de vertegenwoordigers van de socio’s.”

Al enkele weken gonst het van de geruchten omtrent de oprichting van een nieuwe Europese Superliga. Bevestiging kwam er tot voor vanavond nooit vanuit de clubs. De nieuwe competitie zou lijnrecht tegenover de Champions League en Europa League komen te staan.

Diverse media meldden de voorbije weken dat er plannen op tafel liggen om een competitie te creëren met de achttien beste teams uit de belangrijkste Europese competities. Op het einde van het seizoen zouden play-offs gespeeld worden, naar het voorbeeld van de Final 8 aan het einde van de Champions League afgelopen zomer.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin had het idee van een Superliga in augustus nog naar de prullenmand verwezen. “In een competitie met slechts 10, 12 of 24 clubs wordt het vervelend als je steeds dezelfde clubs treft”, zei hij. “Ik zie niet in hoe dat een succes zou kunnen worden.”

Ook La Liga-voorzitter Javier Tebas was eerder al kritisch voor het idee. “Zo’n plannen zien er pas goed uit om 5 uur ‘s morgens na een hele nacht boven de bar te hebben gehangen”, zei hij op een spottende toon.

Het huidige tv-contract van de Champions League loopt af in 2024. Verschillende clubs opperden al om nadien voort te gaan met een semi-gesloten competitie, waarvoor alle Europese topclubs automatisch geplaatst zijn.

