Anthony Vanden Borre in quarantaine bij Anderlecht, beloftencoach Craig Bellamy gaat door het lint

De U21 van Anderlecht wonnen maandag met 0-1 van OH Leuven. Van Anthony Vanden Borre (33) was geen spoor. Nochtans was VdB in de vorige duels wel present. Tegen Standard (3-2-winst) speelde hij 65 minuten mee zonder indruk te maken en tegen Waasland-Beveren (0-4-winst) zat hij als staflid/begeleider op de bank.

Blijkbaar zit Vanden Borre nu in quarantaine. Hij liet op eigen initiatief een coronatest afnemen en in afwachten van de resultaten isoleerde hij zich. Dat duidt erop dat hij in contact kwam met mensen die besmet zijn of kunnen zijn. Zelf vertoont hij geen symptomen.

De paars-witte beloften hadden reden om blij te zijn na de winning goal van Colassin achter zijn steunbeen, maar op het einde van de match verloor Craig Bellamy toch zijn zelfcontrole tegenover de staf van OHL. De coach ging even door het lint en moest worden gekalmeerd door zijn spelers. Het was nochtans een faire match.