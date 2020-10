Ankara reageert fel op spotprent over president Erdogan in Charlie Hebdo

Turkije heeft dinsdag fel gereageerd op een spotprent van zijn president Recep Tayyip Erdogan die het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo op de cover gezet heeft van het nummer dat woensdag verschijnt. Turkije beschuldigt het tijdschrift van ‘cultureel racisme’.

‘We veroordelen deze uiterst verachtelijke poging van het blad om zijn cultureel racisme en zijn haat te verspreiden’, aldus de belangrijkste raadgever voor de pers van de Turkse president, Fahrettin Altun, op Twitter. Hij noemt de publicatie het resultaat van het ‘antimoslimprogramma van de Franse president Macron’.

De prent, die dinsdagavond online gezet werd, toont Erdogan die in zijn zetel zit met een blikje in de hand, terwijl hij met zijn andere hand het lange gewaad van een gesluierde vrouw opheft. Het achterwerk van de vrouw is zo te zien, waarop Erdogan ‘Oeh! De profeet! ‘ zegt. Boven de prent staat ‘Erdogan, privé is hij heel plezant’.

Boycot

De voorbije dagen kwam het tot enkele harde confrontaties tussen Erdogan en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron, na de onthoofding van Samuel Paty, een Franse geschiedenisleraar die enkele Charlie Hebdo-cartoons van Mohammed aan zijn klas had laten zien. De uitspraken van Macron daarover vielen in Ankara in verkeerde aarde, en dinsdag riep Erdogan op tot een boycot van Franse producten omdat Macron de islam vijandig gezind zou zijn.

In zijn reacties had Macron verschillende keren de vrijheid van meningsuiting verdedigd en de vrijheid om cartoons te publiceren.

Begin september had Charlie Hebdo zijn Mohammed-cartoons, die in delen van de moslimwereld controversieel zijn, opnieuw gepubliceerd. Het magazine was in 2015 doelwit van een bloedige aanslag door moslimextremisten waardoor twaalf mensen om het leven kwamen.