Melania Trump geeft scherpe toespraak op eerste solo campagnebijeenkomst

Melania Trump heeft dinsdag voor het eerst alleen campagne gevoerd voor de herverkiezing van haar echtgenoot op 3 november. Tijdens een evenement binnen in een zaal in Atglen, Pennsylvania, waar de meeste aanwezigen mondmaskers droegen, gaf ze een voor haar doen ongewoon scherpe toespraak.

Volgens Melania Trump zou “de socialistische agenda” van Joe Biden Amerika kapotmaken. Over Bidens kritiek op Trumps aanpak van de coronapandemie zei ze: “Hij zegt dat hij het beter had kunnen doen. Wel, het Amerikaanse volk kan kijken naar Joe Bidens 36 jaar in het Congres en 8 jaar als vicepresident en beslissen of ze denken dat hij eindelijk iets gedaan zal krijgen voor het volk.”

Ze zei ook: “Laat ons niet vergeten waarop de Democraten kozen te focussen wanneer Covid-19 ons land eerst binnenkwam. Terwijl de president beslissende actie nam om het Amerikaanse volk veilig te houden, waren de Democraten dollars van Amerikaanse belastingbetalers aan het verspillen in een nep-impeachment.”

“We zullen virus overwinnen”

Foto: AP

Het was de eerste keer dat Melania Trump een solo campagnebijeenkomst hield voor de herverkiezing van Donald Trump. Vorige week annuleerde ze een verschijning met haar echtgenoot wegens een “aanhoudende hoest”.

Melania Trump had een boodschap voor de patiënten en de nabestaanden van de ruim 227.000 Amerikanen die overleden zijn door het coronavirus. “Zoals velen onder jullie heb ik zelf de gevolgen van Covid-19 ondervonden, niet enkel als patiënte, maar ook als ongeruste moeder en echtgenote. Maar ik weet dat veel mensen geliefden verloren zijn. We zullen dit virus overwinnen.”

Volgens Donald Trump is dat eigenlijk al gebeurd: hij houdt vol dat de “bocht gerond wordt”, terwijl de cijfers op veel plaatsen pieken. Een nota van de commissie voor wetenschap van het Witte Huis lijstte dinsdag zelfs “de coronapandemie beëindigen” op als een verwezenlijking van Trump, tot woede van experts.

“Voor eerst kunnen burgers president direct horen”

Over haar man zei Melania: “Ik ben het niet altijd eens met de manier waarop hij de zaken zegt”, hetgeen voor gelach zorgde. “Maar het is voor hem belangrijk om rechtstreeks met de mensen te praten”, zei ze verwijzend naar het twittergedrag van haar echtgenoot.

“Donald is een vechter. Hij houdt van dit land en vecht elke dag voor jullie. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen de burgers van dit land hun president dagelijks direct horen via sociale netwerken”, aldus de first lady.