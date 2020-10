Migrantenboot kapseist op het Kanaal: vier doden waaronder twee kinderen

Dinsdagochtend kapseisde een vluchtenlingenbootje aan de kust van het Franse Loon-Plage, niet ver van de Belgische grens. Aan boord zat een twintigtal migranten. Vier daarvan stierven: een man, een vrouw en twee kinderen. “We zijn er allemaal kapot van.”

De boot werd dinsdagochtend gespot door een Engelse zeiler die alarm sloeg. Alle middelen werden ingezet om de mensen te helpen. Maar tegen half twaalf stond het dodental op drie. Een vrouw, een man en een vijfjarig kind. Mogelijk had de vrouw een baby bij, maar daar is voorlopig geen spoor van. Een vierde slachtoffer, een achtjarig kind, kon nog verzorgd worden. Maar zijn toestand was te kritiek en hij overleed later ook.

De andere overlevenden werden opgenomen in het ziekenhuis.

De Vlaamse arts Stephanie De Maesschalck (46) uit Poperingen biedt geregeld hulp aan migranten in de vluchtelingenkampen in Duinkerke en zag vorige week één van de overleden kinderen nog. Op haar Facebook deelde ze daarom een emotioneel bericht.

“Hij speelde vorige week zaterdag in zijn te grote rubber botjes in het bos van Puythouck in de modder. Zijn ouders, broertje en zus waren samen met hem onderweg naar Engeland. Puythouck was de laatste tussenstop. We luisterden naar hun verhaal, maar werden afgeleid door de guitige toeren van Artin op de paadjes in het bos. Het verhaal is hier al zo vaak verteld. Koerdistan, Italië, Duinkerke en dan, inshallah, UK. We vroegen wat ze nodig hadden. Schoenen, kousen, wat fruit. Artin speelde in zijn reddingsvestje.

Toen ze naar mijn auto kwamen op de parking, was Artin niet van de auto weg te slaan. Wat een belevenis: een auto waar je in kon klimmen, en er weer uit, en terug erin. Zijn zus, helemaal in roze outfit, stond erbij met de blik van een kind dat al teveel gezien heeft. Artin bracht pret. En hoop. Vorige nacht is Artin verdronken, ergens in het kleine stukje zee tussen Loon-Plage en Engeland. We zijn er allemaal kapot van.”