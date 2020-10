Real Madrid verliest punten, maar Spaanse kranten zien wel een “aanwezige” Hazard bij zijn rentree

Real Madrid heeft na de nederlaag tegen Shakhtar Donetsk (2-3) opnieuw puntenverlies geleden in de Champions League. Tegen Borussia Mönchengladbach werd het 2-2, al was er ook goed nieuws voor de ploeg uit de hoofdstad: Eden Hazard maakte zijn langverwachte rentree.

Na zeventig minuten voetballen - en bij een 2-0-achterstand - was het dinsdagavond zover: Eden Hazard maakte zijn eerste minuten sinds 7 augustus. De Rode Duivel viel in voor Vinicius Junior en mocht proberen om de scheve situatie mee recht te trekken.

Scoren of een assist geven lukte niet, maar de Spaanse sportkrant Marca zag wel een Eden Hazard “die zich erg veel liet betrekken in de spel in de tijd dat hij op het veld stond”. Een aanwezige Hazard dus, zoals we hem kennen. “Hazard probeerde zijn ploegmaats te helpen en gevaar te stichten. Dat lukte af en toe behoorlijk, bijvoorbeeld toen hij na een een-tweetje met Benzema in het zijnet schoot”, schreef de krant nog.

Na de wedstrijd toonde Hazard zich - ook naar goede gewoonte - ondanks het puntenverlies optimistisch. “We gaan naar huis met het gevoel dat we drie punten hebben gepakt, ook al is dat niet zo”, zei hij. “Uiteindelijk hebben we twee doelpunten in vijf minuten gemaakt. En eigenlijk had ik er ook nog eentje kunnen maken, maar helaas miste ik.”

Hazard was evenwel blij dat hij tegen de ex-ploeg van zijn broer Thorgan eindelijk nog eens minuten kon maken. “Natuurlijk ben ik blij dat ik eindelijk weer op het veld stond. Ik wil gewoon voetballen, daarvoor ben ik hier.”

Bij Real Madrid denken ze er ongetwijfeld hetzelfde over. Met één op zes moet het nu vol aan de bak en kan het de Eden Hazard meer dan ooit gebruiken. “De resultaten zijn inderdaad niet goed”, weet ook de Belg. “We zullen het nu tegen Inter moeten doen. Maar we zijn Real Madrid, wij zullen wel laten zien dat we kunnen doorgaan.”