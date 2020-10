Jan Jambon over kritiek op maatregelen die pas vrijdag ingaan: “Te vroeg, te laat. Het is altijd iets”

Waarom wachten? Burgemeester van Aarschot en voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten vraagt zich op twitter af waarom de nieuwe coronamaatregelen van de Vlaamse Regering pas vrijdag om 18 uur ingaan. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) reageerde in De Ochtend: “’t is te vroeg, te laat, altijd iets.”

De Vlaamse Regering nam dinsdagavond een aantal bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Cultuur, sport en jeugdactiviteiten werden onder andere aan banden gelegd. Maar al die nieuwe maatregelen gaan pas vrijdag om 18 uur in. En dat ziet Gwendolyn Rutten niet zitten.



“Ik vraag namens Stad Aarschot om de inwerkingtreding van de maatregelen te vervroegen naar morgen, woensdag 18u. Liefst doen we dat in heel Vlaanderen samen. Maar als het moet, gaan we alleen. Het virus gaat te snel, dus wat moet - moet”, schreef ze op Twitter.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zat woensdag in De Ochtend bij Radio 1 en kreeg daar de vraag voorgeschoteld of vrijdag niet te laat is? “’t is te vroeg, te laat, altijd iets. Die besluitvorming moet wel goedgekeurd worden, en al die instellingen moeten tijd krijgen om zich voor te bereiden”, zei hij. “Maar laat het heel duidelijk zijn. Het is niet verboden om die maatregelen nu al toe te passen. Je moet niet naar de fitnesscentra, je moet niet met z’n allen in een park gaan zitten.”

Een tweede element, volgens Jambon, is dat er aan de sport-, cultuur- en jeugdsector gevraagd wordt om aanpassingen te doen. “Die hebben even tijd nodig om leden en klanten in te lichten. We geven hen wat ademruimte. Het gaat hier om twee dagen.” Jambon zei ook dat het gemakkelijk is om achteraf kritiek te geven. “We monitoren van dag tot dag. Het is een permanent sturen en bijsturen.”