Waarom de monsterzege van de Red Flames plots weer op Canvas en niet op VTM te zien was

Onze Red Flames verpletterden dinsdagavond Litouwen met 0-9. Waar de laatste wedstrijd van de Belgische vrouwen (tegen Zwitserland) werd uitgezonden op VTM, waren de Flames nu plots weer op Canvas te zien. Hoe komt dat?

“Het is zo dat in het pakket dat VTM gekocht heeft alleen de thuiswedstrijden van de Red Flames zitten”, zegt Stefan Van Loock, de woordvoerder van de voetbalbond. “De uitwedstrijden werden los verkocht. Normaal stond de wedstrijd tegen Litouwen in juni gepland en het leek de VRT wel interessant om die match uit te zenden in de aanloop naar het EK bij de mannen.”

Op 1 december nemen de Red Flames het opnieuw op tegen Zwitserland, in een wedstrijd die kan beslissen over deelname aan het EK in 2022. Die match is normaal gezien te volgen op een van de kanalen van VTM.