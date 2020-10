Standard moet het tegen Benfica zonder Jackson Muleka doen

Standard heeft zijn selectie voor de wedstrijd van donderdag tegen Benfica bekendgemaakt. Naast de jongens die een positieve coronatest aflegden, ontbreekt nog een opvallende naam: Jackson Muleka.

Nicolas Raskin, Maxime Lestienne, Michel-Ange Balikwisha, Eden Shamir, Moussa Sissako, Abdoul Tapsoba, dat waren de jongens die positief testten op het coronavirus. Zij reisden dan ook niet mee naar Portugal.

Naast die jongens ontbreekt dus ook Jackson Muleka in de selectie van Philippe Montanier. De Congolese aanvaller moet geblesseerd verstek geven. Er wel bij is Jérémy Landu. Voor de 18-jarige middenvelder is het zijn allereerste selectie. Konstantinos Laifis keert terug na ziekte.