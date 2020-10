Aarschot, Vilvoorde en Mechelen voeren de verstrengingen vanavond al in, Gent volgt morgen

Vilvoorde / Aarschot / Mechelen - “Het liefst zou ik dit samen met heel Vlaanderen willen doen, maar als burgemeester kan ik vanavond geen concert met tweehonderd mensen laten doorgaan.” Zo zegt burgemeester van Aarschot en gewezen Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. Ze voert de nieuwe coronamaatregelen, die normaal pas vrijdagavond om 18 uur gelden, woensdagavond al in. Ook Mechelen en Vilvoorde wachten niet langer.

“Ik vraag namens de stad Aarschot om de inwerkingtreding van de maatregelen te vervroegen naar woensdag 18 uur. Liefst doen we dat in heel Vlaanderen samen. Maar als het moet, gaan we alleen. Het virus gaat te snel.” Dat schreef Gwendolyn Rutten dinsdagavond na de persconferentie van de Vlaamse regering op Twitter.

Vandaag liet ze aan de redactie van De Standaard weten dat ze zelf nog heeft geprobeerd om Vlaanderen over te halen en contact heeft gehad met de provinciegouverneur, maar zonder succes. Rutten voert de nieuwe verstrengingen, zoals het sluiten van zwembaden en cultuurcentra, vanavond al in. “Ik kan als burgemeester het zwembad, ons cultuurcentrum en de geplande evenementen annuleren. Daarbij wil ik wel aandringen dat als men beslist iets te sluiten, dat dan financieel gecompenseerd moet worden voor die sectoren.”

Ook SP.A-burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte laat weten dat de verstrengingen vervroegd ingaan in zijn gemeente. “Het is belangrijk om nu eenduidige maatregelen te hebben. Anders verliezen we veel tijd. Nu de fitnesscentra in Brussel al gesloten zijn, komen mensen fitnessen in Vilvoorde of andere randgemeenten. We zijn dus verplicht om de verstrengingen versneld in te voeren. Elke burger moet nu inzien dat in je kot blijven nog altijd de beste optie is. Als men nu geen beslissingen neemt, zal het virus beslissen.”

Woensdagochtend voegde ook Mechelen, opmerkelijk want de stad van Vlaams vice-premier Bart Somers (Open VLD), zich bij de voorlopers. Waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD): “In onze stad zullen de maatregelen vanaf middernacht vandaag van kracht zijn. Op die manier willen we het virus nog sneller de pas afsnijden.”

“Ik heb alle begrip dat de Vlaamse Regering tijd nodig heeft om deze maatregelen over Vlaanderen uit te rollen. Op het terrein voel ik echter aan dat de Mechelaars klaar zijn voor deze strengere maatregelen, dat heeft me er ook toe bewogen om mijn verantwoordelijkheid te nemen en een burgemeestersbesluit uit te vaardigen.”

Ook Gent wacht niet tot vrijdag Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) wil de strengere coronamaatregelen donderdagochtend al van kracht laten gaan. “Er is geen tijd te verliezen”, zegt De Clercq. “De cijfers stijgen pijlsnel.”