Infectiologe Erika Vlieghe over nieuwe maatregelen: “Virologisch zijn we veel te laat”

Dinsdagavond werden er door de Vlaamse regering nieuwe maatregelen aangekondigd. Die zullen vrijdag om 18 uur ingaan. Maar zijn de maatregelen genoeg en zijn we nog op tijd? Die vraag kreeg infectiologie Erika Vlieghe (UAntwerpen) voorgeschoteld in de Ochtend bij Radio 1.

“We zijn heel laat. Maar wat bij betreft, ik ben op zich blij met elke maatregel die genomen is. En laten we hopen dat het een effect heeft. Al had ik het liever enkele weken vroeger gezien”, zei Vlieghe in De Ochtend. Maar ze begrijpt ook dat er politiek, logistiek en praktisch heel wat achter zit om zulke maatregelen te nemen. “Maar epidemiologisch zijn we veel te laat. We hadden die curve op een heel andere manier kunnen beïnvloeden.”

Vlieghe benadrukte dat de experten al alarm sloegen toen de curves nog klein waren. “Toen waren ze nog niet angstaanjagend. Maar als wij die cijfers op korte tijd zien verdubbelen, dan schieten we in actie. ‘Het beest is aan het opstaan, pas op.’ Je moet alarm slaan op het moment dat het beest zijn ogen opendoet, niet als het rondloopt met vuur in zijn bek. Maar we werden toen niet gehoord. Ik hebben maanden geleden letterlijk de vraag gekregen: mevrouw Vlieghe, waar spreekt u over? Toen lagen er nog ‘slechts’ 70 mensen op intensieve zorgen. Maar we hadden toen moeten ingrijpen.”

Maar zijn de nieuwe maatregelen dan wel voldoende? “Dat is een heel moeilijke vraag. Dat weten we ook niet nog niet. Maar die maatregelen hebben sowieso zin. Anders hadden we ze niet voorgesteld. Het doel is om mensen zo veel mogelijk uit elkaar te houden. Daarvoor heb je enerzijds regels nodig, maar je moet ook inzetten op communicatie. Mensen overtuigen om ook de weinig controleerbare zaken zo veilig mogelijk te doen. Beide dingen zijn nodig.”

Klok tikt

Er kwam ook al heel wat kritiek op het feit dat de nieuwe maatregelen pas vanaf vrijdag 18 uur zullen ingaan. Gwendolyn Rutten (Open VLD), burgemeester van Aarschot, gaf bijvoorbeeld al aan dat zij de maatregelen al op woensdag zal laten ingaan.

“Alles wat sneller kan, moet wel. De klokt tikt. Elk uur, elke dag die we kunnen winnen, moeten we winnen. Maar de ene maatregel invoeren is gemakkelijker dan de andere. Puur virologisch blijven we hier wel zenuwachtig over. Elke bijeenkomst van mensen is risicovol. Alles wat sneller kan, moet absoluut gebeuren”, zei Vlieghe.

Net zoals andere virologen is Vlieghe bezorgd. “Ik wil niet apocalyptisch zijn, maar ik zeg de dingen zoals ze zijn. We hebben afgelopen weekend nog een brief naar de Vlaamse regering gestuurd om onze bezorgdheid over te maken. Ik zie wet er gebeurd in de ziekenhuizen. Het systeem kraakt nu al in zijn voegen en we weten niet hoe ver we zullen moeten gaan.”

Ook epidemioloog Pierre Van Damme is duidelijk: “We breken nu het ene record na het andere. Binnen de kortste keren gaan we dat maximum van 2.000 bedden op intensieve halen”, zei hij. Van Damme verwacht dat ons zorgsysteem “waarschijnlijk in de loop van de volgende tien dagen” zal kraken. Dat zei hij bij HLN. “Dat is geen mooi vooruitzicht. Dit mogen we geen derde keer meemaken, dat is duidelijk.”