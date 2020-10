Migranten klimmen net over de grens met Nederland uit vrachtwagen

Op de vluchtstrook van de A4 bij het Noord-Brabantse Ossendrecht, net over de Nederlandse grens, zijn dinsdag dertien migranten uit een vrachtwagen met oplegger geklommen. De 64-jarige Bulgaarse vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. Elf vreemdelingen zijn opgepakt, meldt de Nederlandse marechaussee.

Marechaussees zagen de vrachtwagencombinatie op de vluchtstrook staan, met de alarmlichten aan. Toen ze dichterbij kwamen, klommen dertien mensen uit een gat in het zeil. Ze renden weg.

Drie van hen werden na een korte achtervolging te voet in een weiland staande gehouden. Inmiddels gealarmeerde agenten en andere marechaussees troffen verderop nog eens zeven mannen aan. Een elfde persoon werd iets later in het nabijgelegen Putte ingerekend. De twee anderen werden niet meer gevonden.

De migranten, tussen de 17 en 27 jaar, komen uit Eritrea en Ethiopië.