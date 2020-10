Sophie Wilmès blijft op intensieve zorg: “Nog steeds medisch toezicht nodig”

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès ligt nog steeds op intensieve zorgen. Maar haar toestand is “geruststellend”. Dat laat haar woordvoerster weten.

Al sinds vorige week woensdag ligt ex-premier Wilmès op de intensieve zorgen van het Delta-ziekenhuis in de Brusselse gemeente Oudergem. Een week later is dat nog steeds het geval. Sophie Wilmès heeft de afdeling intensieve zorg nog niet mogen verlaten. Dat betekent volgens haar woordvoerster niet dat dit slecht nieuws is. “Haar toestand is stabiel, maar ze heeft nog steeds medisch toezicht nodig”, aldus Elke Pattyn. “De situatie is geruststellend, het gaat stapje voor stapje.”

Wilmès raakte twee weken geleden met corona besmet. Naar eigen zeggen is dat in familiekring gebeurd. Zij was als premier maandenlang het gezicht van de strijd tegen het virus, nu is ze de eerste politica die hiervoor op intensieve zorg moet worden behandeld. Ook andere politici zijn besmet geraakt, maar tot nog toe moest niemand anders daarvoor in het ziekenhuis worden opgenomen. De meest recente besmetting was Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD).

