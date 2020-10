Kunnen we het virus echt in amper drie weken de baas worden? “Cafés terug open in 2020? Daar durf ik niets over te zeggen”

Eerst zouden we het virus een fikse tik geven door de herfstvakantie 13 dagen te laten duren, bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen dinsdagavond klonken al de woorden “drie weken”. En ook de federale maatregelen duren voorlopig tot 19 oktober. Kort als je weet dat we in de eerste golf twee tot drie maanden nodig hadden. Experts winden er dan ook geen doekjes om. “Ik vrees dat we de rest van 2020 rekening zullen moeten houden met strengere maatregelen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “Of we daarna nog terug kunnen naar de versoepeling waarbij we wekelijks tien man mogen zien? Neen. Zolang er geen vaccin is, kunnen we daar nooit nog naar terug.”