Hier springt Defensie bij in de strijd tegen corona

Net zoals in de eerste golf van de corona-epidemie in ons land, worden ook nu weer mensen en materiaal van het ministerie Defensie ingezet op het terrein om steun te verlenen aan woon-zorgcentra en ziekenhuizen. Een eerste overzicht.

Wat de woon-zorgcentra betreft, bieden twee ambulanciers/zorgkundigen voor dagdienst en een ambulancier/zorgkundige voor nachtdienst hulp in het rusthuis van het OCMW van Middelkerke ‘De Ril’.

Twee teams van twee ambulanciers springen bij in de ochtend- en namiddagshift in woon-zorgcentrum ‘Paul Demade’ in Komen-Waasten.

Ook wordt een militair verpleegkundige ingezet in ‘Les Bosquets’ in Frameries (Henegouwen), twee teams van vijf militaire ambulanciers helpen in de ochtend- en namiddagshift in het Centrum voor mensen met een beperking ‘Facere’ in Anderlecht. In woon-zorgcentrum ‘Bellefleur’ in Aubange springen vier militairen bij in de ochtendshift en in de namiddag- en avondshift.

Er worden voorts lessen gegeven aan het personeel in woon-zorgcentra in Oost-Vlaanderen, Waals-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij gaat het telkens om twee instructeurs.

Transport

Bovendien is er steun die niet specifiek aan woon-zorgcentra maar op andere plekken wordt geboden: zo is er onder meer deelname aan het Comité Federal de Coordination (COFECO) en het Hospital Transport and Surge Capacity (HTSC).

Er werden twee medische planners gedetacheerd naar de FOD Volksgezondheid (officier en onderofficier) voor de planning van het transport van patiënten.

Het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek doet, samen met Loverval, dienst als het enige brandwondencentrum in ons land. Op die manier wordt capaciteit vrijgemaakt in de andere ziekenhuizen. De hyperbare kamer in het Militair Hospitaal is de enige hyperbare kamer die in België kan worden gebruikt, ook dit gebeurt om capaciteit vrij te maken in andere hospitalen.

Tot slot staat een Covid-19-ambulance van het Militair Hospitaal stand-by die meteen kan worden ingezet om patiënten te vervoeren.