“Efkes serieus nu”: Antwerpse komieken roepen in filmpje op om maatregelen te volgen

Antwerpen - Alex Agnew, Kamal Karmach, William Boeva en nog enkele andere Antwerpse comedians roepen in een gezamenlijke video, een initiatief van de stad Antwerpen, op om de coronamaatregelen te volgen. Dat is te zien in een video die de stad Antwerpen op zijn sociale media kanalen verspreidde.

De campagne ‘Samen tegen Corona’ van de stad Antwerpen, die al bestond, krijgt zo plots een breder karakter. Ze wordt op social media opnieuw gelanceerd en het stadsbestuur hoopt er vooral andere doelgroepen mee te bereiken.

“Dit is even niet het moment voor flauwe moppen. Het is serieus. En alleen als jullie echt de maatregelen volgen, kunnen wij binnenkort weer doen waar we écht goed in zijn”, zeggen de moppentappers. “Mensen laten lachen en vreugde brengen, in plaats van in deze muffe ruimte wat serieuze filmpjes te maken.