Het einde van de Champions League? Geruchten over Europese supercompetitie zwellen aan: “Er kijkt toch niemand naar Club-Lazio”

“UEFA moet zich herbronnen. Schaf de Champions League en de Europa League af. Die European Super League komt er toch. Niemand is geïnteresseerd in kleine ploegen zoals Club Brugge, Dynamo Kiev of Ferencvaros.” Sporteconoom Trudo Dejonghe is er rotsvast van overtuigd dat die Europese supercompetitie, waar Barça-voorzitter Josep Bartomeu het over had tijdens zijn afscheidsspeech, er zeker komt. Maar wat houdt die European Super League dan precies in?