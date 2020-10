“Maximumcapaciteit op intensieve mogelijk al voor volgende week, nood aan plan B”

De ziekenhuisopnames van Covid-patiënten stijgt nog altijd erg snel: nationaal is er een verdubbeling van het aantal op acht dagen. De stijging gebeurt nu ook sneller in Vlaanderen, met een verdubbeling om de zes dagen. Op dit moment liggen er 911 coronapatiënten op intensieve zorgen, ruim 100 meer op 24 uur tijd. “Aan dit tempo zullen we binnen de twee dagen de kaap van 1.000 patiënten overschrijden en tegen 6 november de kaap van 2.000 patiënten op intensieve zorgen”, aldus Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. “Dat is de maximumcapaciteit die we op dit moment hebben. Er moet dan ook aan een plan B gewerkt worden.”

Het Crisiscentrum roept op om niet te wachten met het toepassen van de maatregelen, ook al gaan sommige pas in komende vrijdag. “Elke dag telt. Wat we vandaag doen heeft een enorme impact op de piek in november”, verklaarde Van Gucht. Hij riep iedereen ook op om de moed niet te verliezen, als de cijfers niet onmiddellijk dalen. “Het effect van een maatregel duurt minstens tien dagen”, klonk het.

“Het is begrijpelijk dat veel mensen teleurgesteld zijn dat de inspanningen van dit voorjaar en deze zomer niet geholpen hebben om een tweede golf die we nu meemaken te verhinderen. Maar deze periode is één van de moeilijkste van deze pandemie. In de gure herfst gedijt het virus op zijn best. Het voelt zich als een vis in het water”.

Lak aan de regels

Yves Van Laethem voegde er nog aan toe dat er desondanks de alarmerende cijfers en dramatische getuigenissen in de media de jongste dagen, nog altijd mensen zijn die lak hebben aan de maatregelen. “Ik heb voor hen één boodschap: egoïsme is de bondgenoot van het virus en zal leiden tot nog chaotischer toestanden dan we nu al kennen (...) Iedereen kan nood hebben aan een ziekenhuisbed. Uw gedrag van vandaag zal bepalen of uw familieleden, vrienden of uzelf morgen nog de nodige zorgen zullen krijgen.”

Dinsdag waren er 689 ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 op één dag, een nieuw dagrecord. Het weekgemiddelde van de ziekenhuisopnames bedraagt nu 547. Bijna 60 procent staat op het conto van Luik, Henegouwen en Brussel, maar ze worden op de voet gevolgd door Oost-Vlaanderen. “In heel België liggen er nu 5.554 patiënten met corona in het ziekenhuis. Dat is bijna evenveel als de piek tijdens de eerste golf in april (5.795)”, aldus Van Gucht.

Voor wat het aantal besmettingen betreft, was dinsdag 20 oktober voorlopig de dag met de meeste positieve gevallen: 18.639 op één dag. Maar Van Gucht merkt op dat er sinds vorige week een andere teststrategie wordt gehanteerd, waarbij enkel nog mensen met symptomen getest worden. Het weekgemiddelde ligt op 13.858 nieuwe coronagevallen per dag, een stijging met 40 procent. Voor wat de leeftijdscategorie betreft, schuift die meer op naar de actieve bevolking. De helft van de nieuw vastgestelde besmettingen vindt nu plaats bij personen ouder dan 40 jaar.

Ook de toestand in de woon-zorgcentra is zorgwekkend, erkent het Crisiscentrum. “Bij de 90-plussers zien we een bijzonder hoog besmettingsrisico. De afgelopen veertien dagen werd bij meer dan 2 procent van alle 90-plussers Covid-19 vastgesteld.” Sinds 20 oktober zijn al 181 mensen uit woon)zorgcentra overleden.

Voor wat de regionale verdeling betreft, neemt de toename van het aantal besmettingen nu het snelst toe in Vlaanderen. “In Oost-Vlaanderen verdubbelen de cijfers om de week”, waarschuwt Van Gucht. “In West-Vlaanderen en Limburg is dat om de 9 à 10 dagen”. Het hoogste aantal nieuwe positieve gevallen blijft wel voor Luik (gemiddeld nieuwe 2.434 besmettingen per dag), Henegouwen en Brussel, al lijkt de toename daar wel minder snel te gaan, klinkt het.

100 doden

Ook de overlijdens blijven toenemen. Maandag werd zelfs de kaap van 100 doden op één dag overschreden. Sinds 23 oktober werden gemiddeld 85 overlijdens per dag vastgesteld, +81 procent op weekbasis. De gemiddelde leeftijd was 84 jaar, vijf procent is jongere dan 65 jaar.

Twee derde van de overlijdens treft nu mensen die nog thuis leven, wat anders is dan tijdens de eerste golf, waar de meerderheid van de overlijdens in de woon-zorgcentra werden opgetekend. “Maar we zien in beide groepen het aantal overlijdens toenemen. Bereid u voor dat de sterftecijfers nog een tijdje kunnen blijven voortstijgen”, aldus Van Gucht.