Federale regering in de bres voor huisartsen

De federale regering neemt maatregelen om de druk op huisartsen te verlichten. Dat kondigt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) aan. Concreet kunnen vanaf volgende week ook arbeids- en schoolartsen een activatiecode bezorgen aan mogelijke coronapatiënten, zodat ze bij een testcentrum langs kunnen gaan zonder eerst via de huisarts te passeren. Daarnaast krijgen huisartsen 20 euro extra per globaal medisch dossier.

Het aantal besmettingen met Covid-19 stijgt al weken exponentieel en het water staat de huisartsen stilaan aan de lippen. Zeker de bijkomende administratieve taken zijn er soms te veel aan. Een groep jonge huisartsen kondigde begin deze week nog aan geen quarantaine-attesten meer te willen uitschrijven door de administratieve overbelasting.

Om daaraan tegemoet te komen neemt de federale regering extra maatregelen. Zo zal elke huisarts “op zeer korte termijn” 20 euro extra krijgen per globaal medisch dossier. Daar bestaat een “principieel akkoord over in de regering”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

In totaal gaat het om een eenmalige inspanning van 162 miljoen euro. Met dat geld kunnen artsen bijvoorbeeld een extra administratieve kracht aanwerven of software aankopen om een deel van de werklast van zich af te schuiven, legt een woordvoerder van Vandenbroucke uit. Op die manier komt meer tijd vrij voor de patiënten.

Daarnaast zullen vanaf begin volgende week niet alleen huisartsen maar ook arbeidsartsen- en schoolartsen patiënten een activatiecode kunnen bezorgen, kondigt Vandenbroucke aan. Daarmee kunnen mensen rechtstreeks een afspraak maken bij een testcentrum, zonder dat ze daarvoor eerst bij de huisarts langs moeten gaan. Daarvoor is een digitale tool ontwikkeld die vrijdag wordt voorgesteld op de persconferentie van het crisiscentrum.