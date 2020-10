Regering wil ‘recht op vergeten’ uitbreiden

De regering gaat onderzoeken hoe het recht om vergeten te worden kan worden uitgebreid. Dat heeft staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker woensdag gezegd in de Kamercommissie Economie. “Het is niet logisch en rechtvaardig dat wie een medische aandoening heeft of heeft gehad die perfect onder controle is, zoals bepaalde types diabetes, kan gevraagd worden om bijpremies te betalen of een verzekering geweigerd mag worden”, zei De Bleeker.

Het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’ maakt het voor chronisch zieken makkelijker om gezondheidsverzekeringen tegen aanvaardbare premies af te sluiten. Chronische ziekten die onder dat recht vallen zijn onder meer HIV, virale hepatitis C en mucoviscidose. Diabetes staat echter niet op de lijst. Kamerlid Robby De Caluwé (Open VLD) vroeg aan staatssecretaris Eva De Bleeker in de Kamercommissie Economie hoe dat komt.

“Er wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden de lijst met chronische ziekten verder kan worden aangevuld. De regering zal onderzoeken hoe het recht om vergeten te worden kan worden uitgebreid tot andere gezondheidsverzekeringen”, antwoordde De Bleeker.

“Samen met collega Dermargne wil ik bekijken of we inderdaad die lijst kunnen uitbreiden. Het is inderdaad niet logisch en rechtvaardig dat wie aan een medische aandoening heeft of heeft gehad, die perfect onder controle zijn zoals bepaalde types diabetes, kan gevraagd worden om bijpremies te betalen of een verzekering geweigerd mag worden.” De staatssecreatris voegde daar aan toe dat over de kwestie al contact is gelegd tussen haar kabinet en het kabinet van minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermargne (PS).

Wanneer de lijst aangepast zal worden, is nog niet helemaal duidelijk .”De evaluatie wordt pas in de tweede helft van 2021 verwacht”, zei De Bleeker daarover.

“Ik ben tevreden dat staatssecretaris De Bleeker contact heeft opgenomen met minister Dermargne om deze problematiek te bekijken. Het zal mogelijk nog wat tijd kosten, maar ik blijf dit opvolgen vanuit het parlement”, aldus nog Kamerlid De Caluwé.