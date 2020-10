Covid-patiënten van Luiks ziekenhuis herstellen in woon-zorgcentrum

Covid-patiënten van het ziekenhuis CHR de la Citadelle in Luik zullen kunnen revalideren in woon-zorgcentra om het ziekenhuis meer ruimte te geven om nieuwe patiënten op te nemen. Het ziekenhuis sloot daarover een akkoord met een groep woon-zorgcentra.

“Wanneer Covid-patiënten geen gevaar meer vormen voor zichzelf of voor het personeel dat strikt de veiligheidsmaatregelen volgt, moeten ze niet meer in het ziekenhuis opgevangen worden”, aldus infectioloog en Covid-coördinator Martial Moonen. “Deze keuze (om patiënten over te brengen naar woon-zorgcentra, red.) heeft drie voordelen: andere patiënten kunnen in optimale omstandigheden opgevangen worden in onze Covid-zalen, de patiënten die worden overgebracht kunnen hun revalidatie afronden in een minder ‘beangstigende’ omgeving en het personeel kan rekenen op de hulp en de solidariteit van competente werknemers die niet afhangen van het ziekenhuis.”

Woon-zorgcentra waren een ideale plek om de patiënten op te vangen, aangezien de infrastructuur aangepast is aan het verzorgen van patiënten, en het personeel is gekwalificeerd en houdt zich goed aan de veiligheidsmaatregelen. “Op menselijk vlak moest er ook een ‘continuïteit van de zorg’ zijn, een zachte terugkeer naar het gewone leven”, aldus verantwoordelijke van de sociale dienst van het ziekenhuis Raphaël Driessen.

De eerste samenwerking is afgesloten met Senior Living Group. Een tiental patiënten werd deze week al overgebracht naar Juprelle en Vottem. Het gaat om patiënten van alle leeftijden.

De meerkost van de overbrenging komt niet bij de patiënten terecht, voegt CHR-directrice Sylvianne Portugaels nog toe. “De woon-zorgcentra werken mee als een blijk van solidariteit”, zegt ze. “Voor de rest werden de autoriteiten gecontacteerd, maar als er zich niet snel een oplossing aanbiedt, zal het ziekenhuis het project financiering met zijn eigen middelen.”