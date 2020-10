Jongen (12) ontsnapt bij dodehoekongeval: “Hij had een heel goeie engelbewaarder”

Brugge - Een 12-jarige jongen had woensdagochtend wel heel veel geluk bij een ongeval in Brugge. Hij kwam met zijn fietser onder een vrachtwagen terecht, maar overleefde dat als bij wonder. “Hij had een heel goeie engelbewaarder”, klinkt het bij de politie.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur op het kruispunt van de Brugse Ring met de Dampoortbrug. Zowel de jongen uit Brugge als de vrachtwagen reden op dat moment langs de Ring. Ze kwamen vanuit de richting van Fort Lapin. Maar ter hoogte van de Dampoortbrug sloeg de vrachtwagen naar een werfzone in. De 12-jarige jongen fietste op dat moment in de dode hoek van de vrachtwagen. De chauffeur draaide in zonder de jongen te zien. (Lees verder onder de foto)

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur op het kruispunt van de Brugse Ring met de Dampoortbrug. Foto: tlg

Het slachtoffer werd met zijn fiets door de voorwielen gegrepen en belandde achteraan de vrachtwagen. Zijn fiets werd tot schroot herleid, maar hij zelf overleefde het ongeval als bij wonder. De hulpdiensten haastten zich wel ter plaatse en dienden hem de eerste zorgen toe. “Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar er is geen sprake van levensgevaar”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politie van Brugge. “Hij heeft enorm veel geluk gehad alleszins.”

Het parket van Brugge werd verwittigd en besliste aanvankelijk om een deskundige aan te stellen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig omdat de omstandigheden waarin het ongeval gebeurden duidelijk waren.