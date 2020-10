Het was geen bandrecorder, maar wat was dat apparaatje op de koninklijke salontafel dan wel?

De ontmoeting van Delphine met koning Albert en koningin Paola had niemand zien aankomen. Nu wordt echter volop gespeculeerd over wat dat apparaatje op de koninklijke salontafel juist is. Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter loste het raadsel snel op, en bezorgde ons meteen ook extra details over de foto’s en schilderijen in de achtergrond.