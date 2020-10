Al duizend doden per dag in Europa

Het aantal coronadoden is in heel Europa drastisch toegenomen, zegt Peter Piot, de Belgische bijzondere adviseur van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, woensdag. “De jongste week lag dat aantal een derde hoger dan de week ervoor. Dat betekent dat ongeveer duizend personen ieder dag aan Covid sterven”, zegt Piot.

“De situatie is zeer ernstig en dreigt nog erger te worden als we geen dringende en drastische maatregelen nemen”, zegt hij. Piot wil dat nog veel meer mensen in Europa een mondneusmasker dragen. “We moeten komen tot ongeveer 95 procent, in plaats van de huidige 60 procent. Dat kan honderdduizenden levens redden, als we dat doen.”

Langdurige inspanningen zijn nodig in de strijd tegen de pandemie, klinkt het. Er moet een veilig vaccin, in een voldoende grote hoeveelheid, ontwikkeld worden. Maar gezondheid en economie mogen niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Pas als de pandemie overwonnen is, kan de economie floreren, aldus Piot.

De adviseur van Von der Leyen waarschuwt dat intussen velen ook langdurig ziek zijn door Covid-19 en op lange termijn effecten ondervinden. “En ik weet waarvan ik spreek. Ik heb het zelf maandenlang gehad”, zegt Piot.