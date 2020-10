Antwerp met Leko tegen het Tottenham van Mourinho: “Niet nerveus, wel dankbaar voor deze droomaffiche”

“Grateful”. Dat was het eerste woord dat Ivan Leko woensdagmiddag op zijn persbabbel in de mond nam toen hij vooruitblikte op de clash met de Spurs. “In tien matchen tegen Tottenham hebben we nauwelijks één kans. Maar wie weet is het morgen wel.”

De laatste keer dat Antwerp nog een grootmacht in een Europees eindtoernooi ontving, was in 1994. Het werd toen 0-5 tegen Newcastle United. Met Tottenham wacht nu een gepaste opvolger. “Dit is een droomaffiche”, gaf Leko terecht aan. “Maar tegelijk ook een voetbalmatch van elf tegen elf. En in het verleden is gebleken dat de beste niet altijd wint.”

“Of ik nerveus ben? Neen, want dan ben je niet gemaakt voor het voetbal. Ik ben enthousiast. Je speelt niet iedere dag tegen Tottenham en José Mourinho.” Leko tegenover The Special One, het is voor de Kroaat een bijzondere ontmoeting. “Voor mij hoort hij samen met Pep Guardiola en Carlo Ancelotti bij de top 3 van beste coaches van deze eeuw. Maar wie ben ik om over Mourinho te praten? Toen hij met Porto de Champions League won (in 2004, red.), zat ik nog voor de buis naar zijn wedstrijden te kijken. Hij verdient alle respect. Want hij won de laatste twintig jaar alles wat er te winnen valt.”

“Beste competitie van Europa”

Antwerp en Tottenham pakten in hun openingsduel de drie punten en strijden nu om de leidersplaats in de groep. “Tottenham heeft een geweldig team. Niet vier of vijf topspelers, maar een hele kern op niveau. Het draait al jaren mee aan de top in Engeland, wat mij betreft de beste competitie in Europa.” Om een resultaat te boeken, gaat Leko niet veel veranderen aan zijn basisploeg. “We hadden vier dagen om ons op dit duel voor te bereiden. Het fysieke niveau van mijn team zit goed. Op dat vlak heb ik misschien wel de beste kern van de (Belgische) competitie”, waarop Leko zijn woorden van na de derbywinst tegen Beerschot herhaalde. “Dit is geen moment om mensen rust te gunnen. Tegen Tottenham wil iedereen spelen. Dan ga je tegen De Laet of Rafa (Refaelov, red.) niet zeggen dat ze moeten rusten. Ik houd er trouwens niet van om te rekenen. Eerst deze match. Nadien zien we wel verder.”

“Part of the family”

Helaas zal Antwerp de Londense topclub zonder publiek moeten ontvangen. “Het is een gespreksonderwerp in de groep”, gaf Leko toe. “We bouwen al vier maanden aan iets moois, maar telkens op de grote afspraken – de bekerfinale, de match in Bulgarije, de derby en nu – kunnen onze fans er niet bij zijn. Da’s jammer. Zij zijn part of the family, en geven ons energie. Hun aanmoedigingen daags voor de derby hebben deugd gedaan.”