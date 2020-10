Dronken man die bankkantoor binnenrijdt voor politierechter: “Hij dacht dat hij in achteruit stond”

Kortemark - Een 47-jarige man uit Kortemark moest zich in de politierechtbank verantwoorden omdat hij dronken in een bankautomaat is gereden. De man vergiste zich en reed vooruit in plaats van achteruit. De politierechter toonde zich uiteindelijk mild in haar bestraffing.

Op 19 januari reed de veertiger een bankfiliaal binnen op de Markt van Kortemark. De man vergiste zich en reed vooruit in plaats van achteruit. Daarbij reed zijn Audi het KBC-kantoor binnen. De schade aan de gevel was aanzienlijk en een vrijstaande bankautomaat in de inkom raakte beschadigd door de botsing. “Ik besef dat ik in de fout ging”, klonk het heel kort tegen de politierechter bij wie D.L. zich moest verantwoorden.

2,5 promille in bloed

De politie die ter plaatse kwam stelde namelijk vast dat de man te veel had gedronken. Uit de ademtest bleek dat hij 2,51 promille alcohol in zijn bloed had. Bovendien was hij ook onder invloed van cocaïne en was zijn rijbewijs niet meer geldig. Dat werd onmiddellijk al voor vijftien dagen ingetrokken.

De procureur vroeg de politierechter om de man te straffen. Hij wees er bovendien op dat hij in 2010 en 2015 al eens werd veroordeeld voor rijden onder invloed. “Maar het was helemaal niet zijn bedoeling om nog met die wagen te rijden”, vertelde zijn advocaat Thomas Bailleul. “Hij maakte echter de foute beslissing om dat toch nog te doen. Hij dacht dat zijn wagen in achteruit stond, maar dat was dus niet het geval. Hij drinkt ondertussen niet meer en dat kunnen we ook staven met een attest van de dokter. Hij weet dat wat hij gedaan heeft niet deugt, maar in dit verhaal is het cruciaal om te zien hoe hij zich herpakt heeft.”

De politierechter leek daar wel oren naar te hebben en strafte de man niet al te streng. Hij kreeg een rijverbod van 2,5 maanden en een boete van 3.200 euro, waarvan 1.200 euro voorwaardelijk. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij ook moeten slagen voor medische en psychologische proeven.