Vrees voor het Hillary-scenario en vol voor de vrouwen: dit doen Biden en Trump in de laatste dagen van hun campagne

In de laatste dagen van hun campagne kiezen de presidentskandidaten voor een erg verschillende aanpak. Donald Trump blijft wild om zich heen slaan en probeert de vrouwen in de voorsteden voor zich te winnen in ‘swing states’, terwijl Joe Biden als vanouds verzoenende taal spreekt in nochtans klassiek Republikeins stemmende staten. En dat is niet zoals zijn partij het graag zou zien.