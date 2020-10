Duitsland kondigt straks strengere maatregelen aan: dit ligt er op tafel

Bondskanselier Angela Merkel zit sinds woensdagmiddag samen met de 16 premiers van de verschillende deelstaten om het coronabeleid in Duitsland opnieuw te verstrengen. Duitse en Britse media hebben het alvast een lockdown light.

Met bijna 15.000 geregistreerde besmettingen in een periode van 24 uur wordt Duits bondskanselier Angela Merkel gedwongen om opnieuw maatregelen te nemen. Merkel zit daarvoor vroeger dan gepland samen met de premiers van de verschillende deelstaten. De gesprekken over de maatregelen zijn nog volop aan de gang maar Duitse en Britse media hebben het over een ‘lockdown light’.

Zo zouden, net zoals in België, de cafés en restaurants opnieuw dichtgaan. Afhaalmaaltijden mogen wel aangeboden worden. Scholen en winkels, met uitzondering van tattoo- en massagesalons, mogen wel de deuren ophouden. “Het is belangrijk dat we de scholen kunnen openhouden”, zegt Jens Spahn, Duits minister van Volksgezondheid. “Hetzelfde met de kinderdagverblijven want het is van groot belang voor onze maatschappij dat de ouders kunnen blijven werken.”

In een strenger scenario worden alle winkels, met uitzondering van de levensnoodzakelijke, gesloten voor een periode van minstens twee à drie weken. Ook voor de cultuursector en bioscoopzalen zou het doek vanaf 4 november vallen. Daarnaast zouden ook het aantal sociale contacten per gezin teruggeschroefd worden. Zo zou een gezin maximaal nog twee andere gezinnen mogen zien. Als laatste wil de regering het binnenlands en buitenlands toerisme beperken.

De afgelopen 24 uur registreerde Duitsland 14.964 nieuwe coronagevallen, een triest dagrecord. Dat doet het totaal aantal besmettingen in het land oplopen tot 449.275. Er stierven volgens het Robert Koch Institute al 10.098 mensen aan het virus.