Personeel UZ Brussel voert actie op het dak: “Doe wat nodig is en help ons om dit de baas te kunnen”

Brussel -

De personeelsleden van het UZ Brussel voeren woensdag actie vanop het dak van het Brusselse ziekenhuis. Ze roepen de bevolking, politici en wetenschappers op het coronavirus te stoppen en niet te dralen, discussiëren of te minimaliseren. “We houden deze actie niet toevallig om vijf over twaalf”, aldus de CEO van het UZ Brussel, Marc Noppen. “Omdat we denken dat het al ruim te laat is.” Hij roept iedereen op om te doen wat nodig is: “Help ons om dit de baas te kunnen. Stop it, het is genoeg geweest.”