Jonge Belg Koni De Winter in selectie van Juventus voor kraker vanavond tegen Barcelona

Koni De Winter (links) in actie in een jeugdwedstrijd van Juventus tegen Atletico Madrid Foto: Photo News

Cristiano Ronaldo zit niet in de selectie bij Juventus voor de clash van woensdagavond tegen FC Barcelona op de tweede speeldag in de Champions League. Wel erbij: onze jonge landgenoot Koni De Winter.

De 35-jarige Portugese international zit reeds twee weken in isolatie na een positieve coronatest. Om opnieuw voor zijn team aan te treden, heeft hij echter een negatieve test nodig en die is er vooralsnog niet. Volgens Italiaanse en Portugese media zou de aanvaller opnieuw positief getest hebben op het longvirus.

Op een confrontatie tussen Lionel Messi en CR7 is het dus nog minstens tot 8 december wachten. Beide spelers hebben elkaar niet meer ontmoet op een veld sinds Ronaldo in 2018 Real Madrid verliet voor Juventus. Hun laatste Champions League-ontmoeting dateert van 2011 toen de Catalanen de halve finale ten koste van Real Madrid bereikten. Het illustere duo is samen goed voor 11 Ballons d’Or (zes voor Messi, vijf voor Ronaldo) en 246 goals in de Champions League (130 voor Ronaldo, 116 voor Messi).

Juve-coach Andrea Pirlo heeft echter ook met heel wat afwezigheden achterin af te rekenen. In tegenstelling tot de opgelapte Leonardo Bonucci zijn Alex Sandro, Matthijs de Ligt en Giorgio Chiellini woensdagavond niet van de partij en zo haalt onze landgenoot Koni De Winter voor de eerste keer de selectie bij de Italiaanse landskampioen. De achttienjarige jeugdinternational werd in 2018 door Juve overgenomen van Zulte Waregem en stond op de B-lijst voor de Champions League.

De Winter is zo na belofteninternational Daouda Peeters de tweede Belg ooit die de selectie haalt van de Oude Dame. Tegen FC Barcelona is de intussen 21-jarige Peeters er niet bij. Afgelopen weekend zat hij de hele wedstrijd op de bank in het 1-1 gelijkspel van Juventus tegen Hellas Verona.