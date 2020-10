Vraag om verplicht telewerk klinkt luid, maar er is een “goede reden” waarom het er toch niet komt

Verschillende virologen benadrukten de afgelopen dagen het belang van telewerk en wezen bedrijven die de regels niet naleven ook terecht. De vraag om het te verplichten in plaats van “maximaal aan te raden” klonk en klinkt dan ook almaar luider. Toch hield Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) het dinsdagavond bij een advies in de plaats van een plicht. En daar is blijkbaar “een goede reden” voor.

Het is alvast niet dat je het wettelijk gezien niet kan verplichten. Want het gebeurde tijdens de eerste golf. Van 18 maart tot 3 mei was telewerk “verplicht in alle ondernemingen van niet-essentiële ...