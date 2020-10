Universiteiten bundelen krachten om corona te voorspellen: “Maatregelen aanhouden tot na 19 november”

Uit simulaties van verschillende Belgische universiteiten blijkt dat een overschrijding van de eerste hospitalisatiegolf onvermijdelijk is. De onderzoekers waarschuwen dat de maximale capaciteit op intensieve zorgen in ons land mogelijk wordt overschreden indien de maatregelen na 19 november worden versoepeld. “De situatie is uiterst kritiek”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.