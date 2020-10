Parket vraagt opschorting voor SBS Belgium en Jan Kooijman voor belaging, elektronische overlast en laster

Mediabedrijf SBS, moederbedrijf van de commerciële zenders Vier en Vijf, en presentator Jan Kooijman hebben zich woensdagmiddag moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank voor belaging, elektronische overlast en laster. Bij de voorbereiding van het programma ‘Opgejaagd’ in 2016 zouden ze een voormalig dierenarts lastig gevallen hebben, hoewel de man herhaaldelijk zou aangegeven hebben dat hij niet aan het programma wilde meewerken. Het parket Halle-Vilvoorde vroeg voor beiden een opschorting.

Het programma ‘Opgejaagd’ op Vijf behandelde zaken van mensen, voornamelijk vrouwen, die het slachtoffer waren geworden van stalking of cyberstalking. Samen met een team van deskundigen zocht presentator Jan Kooijman de belagers op en confronteerde hen met de feiten die hen verweten werden.

Een van die beweerde belagers was toenmalig dierenarts N.S. Volgens het parket Halle-Vilvoorde had de man herhaaldelijk aangegeven dat hij niet aan het programma wilde meewerken, of minstens niet voor de camera wilde verschijnen.

“Hij wilde wel in een gesprek zonder camera’s aan de redactie zijn verhaal doen, en onder meer uitleggen dat er sprake was van wederzijdse klachten over stalking”, sprak het parket. “Het productiehuis zag dat niet zitten, omdat zoiets natuurlijk geen goede televisie oplevert, en is de man dan toch gaan filmen. Zo hebben ze onder meer zonder toestemming aangebeld aan zijn voordeur.”

Het parket is van mening dat SBS en Kooijman bij het maken van het programma niet of onvoldoende beseft hebben dat ze de wet aan het overtreden waren en sindsdien hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Zo zouden ze al tot een overeenkomst zijn gekomen met N.S., die geen schadevergoeding meer vroeg. Het openbaar ministerie kon dan ook leven met en opschorting voor het mediabedrijf en de presentator. Die vroegen echter allebei de vrijspraak.

“Uit de opnames van het programma blijkt dat er zesmaal contact is geweest met N.S.”, klonk het. “Viermaal op initiatief van SBS, tweemaal op initiatief van N.S. Die heeft nooit gezegd dat hij met rust wou gelaten worden, hij wou enkel onderhandelen over zijn voorwaarden om deel te nemen aan de uitzending. SBS kon met die voorwaarden niet akkoord gaan, zij wilden beeldmateriaal van een eventueel gesprek met de man. N.S. is dus gecontacteerd geweest om hem de kans te geven zijn kant van het verhaal te doen, dat is iets heel anders dan opzettelijk en ernstig zijn rust verstoren.”

Van belaging of elektronische overlast is volgens de verdediging dan ook geen sprake. Net zo min zou er sprake zijn van laster: “Er is alles aan gedaan om N.S. niet herkenbaar en niet identificeerbaar te maken. De programmamakers hadden nooit de bedoeling iemand te schaden, het was de bedoeling een maatschappelijk relevant programma te maken.”