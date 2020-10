Assisenproces De Bondt: Vermeende minnaar geeft toe dat hij gevoelens had voor slachtoffer

Op het assisenproces tegen William De Bondt (53) heeft een vermeende minnaar van Isabelle Deschodt (39) verteld over zijn gevoelens voor het slachtoffer. Volgens Johny De Sutter waren die gevoelens wederzijds, maar is er uiteindelijk nooit iets gebeurd. Het kwam wel eens tot een handgemeen met de beschuldigde.

De getuige leerde het koppel eind 2016 kennen op café in Diksmuide. “Ik ben nooit bij hen thuis geweest, maar ze zijn wel redelijk veel bij mij thuis geweest. Meestal had William te veel gedronken om nog te voet naar huis te gaan en moest ik een taxi bellen.” De Sutter zag hoe De Bondt een keer tegen de rug van de stoel van zijn partner schopte. “Hij had misschien weer te veel gedronken? Of misschien uit jaloezie?”

Voorzitter Alexander Snoeck polste of er sprake was van verliefdheid. “Dat is een rare vraag natuurlijk. Het klopt dat ik gevoelens had. Ik heb één keer gevraagd om weg te gaan van hem en naar mij te komen. Toen heeft ze gezegd dat ze bij William zou blijven.” Volgens de getuige waren de gevoelens nochtans wel degelijk wederzijds. “Er is nooit seks geweest, er is nooit een tongzoen geweest, wel veel handjes vastpakken. Ze gaf me regelmatig een kus, maar niet op de mond.”

De Sutter ergerde zich duidelijk aan de vele vragen over zijn band met het slachtoffer. “Het enige wat je wil weten is of hij dat gedaan heeft uit jaloezie. Waarom vraag je dat aan hem niet? “ De verdediging merkte dan weer op dat Isabelle uiteindelijk toch steeds voor de beschuldigde koos. “Voor hetzelfde geld moest ze dat zeggen van hem. Wat moest ze anders doen? Haar boel pakken en naar mij komen. Ze heeft de kans niet gehad. Als hij vrijkomt, is hij van mij. Sowieso, dat heb ik ook aan de recherche gezegd.”

Tijdens de getuigenis kwam ook een handgemeen tussen De Bondt en de vermeende minnaar van zijn vriendin aan bod. “Hij heeft me een keer geattaqueerd in de keuken en me een slag gegeven. Toen is hij te ver gegaan.” Opvallend genoeg zou de beschuldigde ooit nog voorgesteld hebben om samen een overval te plegen. “Hoe zou hij dat kunnen in zo’n dronken toestand? Om te stoefen vertelde hij wel dat hij betrokken was bij de ontvoering van Vanden Boeynants.”

Eerder kwam ook een andere kennis van het slachtoffer aan het woord. “We hadden geen relatie, maar ze was wel een goeie vriendin. Ze was altijd vriendelijk en opgewekt. Die De Bondt was niks voor haar, hij was veel te gesloten. Hij leefde precies in zijn eigen wereldje”, aldus Ronny Dedrie. De getuige had dan ook niet de indruk dat het koppel gelukkig was. “Voor mij kon die persoon geen liefde geven.”

Een kameraad van Johny De Sutter kwam eerst niet opdagen, maar werd uiteindelijk opgehaald door de politie. “Met Johny had Isabelle een heel goede relatie”, vertelde Kurt Thybaut. “Isabelle wilde een relatie opbouwen met hem, omdat ze een beetje verliefd waren op elkaar.” Dat zorgde volgens de getuige voor agressieve reacties bij de beschuldigde. “Hij was enorm agressief als hij gedronken had. Ze wilde weggaan van hem, omdat ze altijd slaag kreeg. Hij was ook eens heel boos als ik Isabelle een kus had gegeven. Hij begon me dan uit te dagen en maakte me uit voor pedofiel.”

Ook het alcoholmisbruik van De Bondt kwam opnieuw uitgebreid aan bod. “Als drie liter wijn op twee uurtjes op is, dat is toch serieus wat. De taxi wilde een keer niet meer komen omdat hij de taxi al verschillende keren volgebraakt had.” Volgens Kurt Thybaut stal de beschuldigde om drank te kunnen gaan kopen ook geld uit de portefeuille van zijn partner.

Woensdagnamiddag komt de familie van Isabelle Deschodt aan het woord.

