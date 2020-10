Mourinho op de Bosuil: bijna niemand zal The Special One tegenkomen voor, tijdens en na duel met Antwerp

Antwerp dat donderdag Tottenham ontvangt, het is van dinsdag 13 september 1994 geleden dat er nog zo’n grote naam te gast was op de Bosuil voor een officiële wedstrijd. Toen was dat het Newcastle United van legende Kevin Keegan (het werd toen overigens 0-5, maar dit terzijde). Vandaag is wereldvedette José Mourinho de dirigent en architect van Tottenham. Maar veel live genieten van ‘The Special One’ zal er niet bij zijn, de komende dagen in Deurne.