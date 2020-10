Koppel scheert 15-jarige dochter kaal omdat ze vriendje heeft

Balen - Het openbaar ministerie in Turnhout heeft gevangenisstraffen van 30 maanden gevorderd tegen een koppel uit Balen. Ze worden verdacht van kindermishandeling.

Het slachtoffer was een 15-jarig meisje uit Balen. Haar moeder kwam op 18 maart 2020 te weten dat haar dochter al een maand een vriendje had. Ze ging daarop door het lint. Het meisje kreeg meerdere slagen met een broeksriem. De vrouw gaf haar partner, de stiefvader van het slachtoffer, ook de opdracht om het haar van het meisje af te scheren. Dan zou geen enkele jongen haar nog mooi vinden. Nadat hij dat had gedaan, sloeg de stiefvader het slachtoffer ook nog minutenlang met een tuinslang.

De rechtbank in Turnhout doet een uitspraak op 25 november.