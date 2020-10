Tekort aan laadpalen problematisch: verkoop elektrische auto’s stijgt dubbel zo snel als installatie laadpunten

De voorbije drie jaar is de verkoop van elektrische auto’s in de EU ruim verdubbeld. Goed nieuws in het licht van de CO 2 -reductie, zou je dan denken. Toch luiden de Europese autoconstructeurs de alarmbel, want het aantal publieke laadpunten volgt niet. “Als mensen te lang moeten rondrijden om een laadpaal te vinden, dreigen ze af te haken”, klinkt het. “En dan zijn alle inspanningen voor niets geweest.”