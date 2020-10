Ook AA Gent-tegenstrever Hoffenheim geplaagd door corona: “En toch zullen we morgen klaar staan”

Razend ambitieus is een understatement als je het hebt over TSG 1899 Hoffenheim. De club van eigenaar Dietmar Hopp, oprichter van softwarereus SAP, wil maar wat graag na Duitsland nu ook in Europa furore maken. Na de zege tegen Rode Ster Belgrado wil coach Dietmar Hoeness nu ook op bezoek bij AA Gent voluit voor de drie punten gaan: “We willen Europees overwinteren en daarom is een zege in Gent belangrijk.

Ook in Duitsland slaat het coronavirus hard toe. De spelersgroep van Hoffenheim-coach Sebastian Hoeness ontsnapte hier evenmin aan en dat laat zich ook voelen in de selectie voor het duel op bezoek bij AA Gent: “Kramaric,en Nuhu zijn niet mee afgereisd naar Gent. Kaderabek testte zelf niet positief maar had een familielid die een positieve test aflegde, waardoor hij er jammer genoeg ook niet bij is. Hopelijk keren zij allemaal snel terug uit quarantaine.”

Vooral de afwezigheid van Andrej Kramaric – de 29-jarige Kroatische aanvaller die dit seizoen al zes maal raak trof in de Bundesliga – is een flinke tegenvaller voor Hoeness die echter niet lang wil stilstaan bij de afwezigheid van zijn topspits: “Natuurlijk hadden we Andrej en de andere jongens er graag bij gehad. Zeker in de spits had je dan toch wat meer wisselmogelijkheden maar we hebben nog genoeg jongens over die morgen zeker klaar zullen staan.”

Anderzijds recupereert Hoffenheim met Oliver Baumann hun eerste doelman. Ook Ishak Belfodil (ex-Standard) is er na lang blessureleed opnieuw bij: “Belfodil heeft een jaar lang niet gespeeld maar toch zit hij al op een prima niveau. Hij trainde hard in de voorbereiding en daardoor is hij nu ook al zo ver. Zelfvertrouwen komt dan wel door goede prestaties en met doelpunten maar hij geeft me nu al een goede indruk.”

Tot nu toe kon Hoffenheim op het Europese toneel nog nooit een uitwedstrijd winnen. Een statistiek die ze maar wat graag uitwissen maar Hoeness laat zich hierdoor niet uit het lood slaan: “Natuurlijk willen we graag een eerste Europese uitzege boeken maar dat is geen specifiek doel. We willen Europees overwinteren en daarom zou een zege in Gent voor ons bijzonder belangrijk zijn.”

Anderzijds blijft Hoeness ook duidelijk op zijn hoede voor het zo fel geplaagde AA Gent: “We hebben veel respect voor Gent. Hun rangschikking geeft een vertekend beeld want ze hebben echt een prima team. Ze toonden recent al met vlagen wat ze in huis hebben maar verkeren nog in een leerproces. Ze hebben ook twee Duitse jongens gehaald die niet toevallig ook begeerd waren door Bundesligateams. We weten dus dat het een moeilijke wedstrijd wordt maar willen echt winnen.”

Tenslotte kwam ook de prangende COVID-situatie in België aan bod: “We zijn goed op de hoogte van de huidige problemen in België, de cijfers zijn inderdaad verontrustend. In Duitsland is het momenteel evenwel ook niet zo best. We passen dan ook alle regels toe zoals we anders ook al doen in Duitsland. We zijn voorzichtig maar maken ons ook niet extra zorgen”, besloot een zeer bedaarde Hoeness die zijn spelers voor de afreis naar Gent nog liet trainen en dus paste voor de traditionele verkenning van de grasmat in de Ghelamco Arena.