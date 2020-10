Onze man in de Verscheurde Staten van Amerika: “Ik woon op een paar mijl van Trump, maar mijn wereld kan niet verder zijn van de zijne”

Mar-a-Lago. De officiële thuis van Donald Trump. Zijn winter-Witte Huis in Palm Beach, waar hij golft en geëerde gasten ontvangt. Zijn bubbel van fans en miljonairs, die met graagte honderdduizenden dollars neerleggen om lid te mogen zijn van zijn club. “He is the greatest person on the planet. Hij kent hier iedereen bij naam, hij is zo goed voor ons.” Maar niet iedereen in Palm Beach is een vriend van Trump.