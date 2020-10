Als de ziekenhuizen vol zijn: volgens deze criteria wordt bepaald wie eerst geholpen wordt en wie niet

“We komen mogelijks in een situatie waarin we de principes van de rampen- of oorlogsgeneeskunde moeten toepassen. Als er een bom ontploft en je kan niet iedereen tegelijk helpen, dan geef je prioriteit aan mensen met het beste vooruitzicht op genezing en herstel, met de grootste levensverwachting achteraf”, zegt Jan Stroobants, hoofd van de spoedafdeling in het AZ Middelheim. Als de toestand zo blijft verslechteren, liggen er eind volgende week 2.000 of meer patiënten op intensieve zorgen. En dan zullen er keuzes moeten gemaakt worden.