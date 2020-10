Voetbal Vlaanderen legt ook alle wedstrijden in het jeugdvoetbal stil

Voetbal Vlaanderen heeft woensdag beslist dat ook alle wedstrijden in de jeugdcategorieën onder 13 jaar tot nader order stilgelegd worden. De jongste voetballertjes mogen in Vlaanderen wel nog trainen en vriendschappelijke duels spelen tegen teams uit hun regio.

Vorige week was al beslist om alle voetbalcompetities van provinciale reeksen tot en met eerste nationale bij de senioren stop te zetten. Later kwamen daar ook de jeugdcategorieën boven dertien jaar bij. En nu stelt Voetbal Vlaanderen dus ook de matchen van de allerjongsten uit, zowel indoor als outdoor, in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

“We geven op deze manier onze clubs de kans om trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio voor hun 5- tot en met 12-jarigen te organiseren”, zegt Voetbal Vlaanderen. “Deze sportactiviteiten kunnen zoals beslist door de Vlaamse Regering in een coronaveilig kader worden georganiseerd. Hierdoor kunnen deze jonge spelers en speelsters zich verder, in een veilige en plezierige voetbalomgeving, ontwikkelen wat in deze moeilijke coronatijden voor het mentaal welzijn van deze kinderen van cruciaal belang is. De beslissingen inzake de heropstart seniorenvoetbal zullen wij vrijdag communiceren.”

Later meer...