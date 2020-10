Komen eten met de Queen: nieuw boek beschrijft opvallende eetgewoontes van koningin Elizabeth

De Britse koningin Elizabeth (94) begint haar dag met koekjes en thee in bed. Vlak voor het slapengaan drinkt ze een gin-tonic of een glaasje champagne. In het boek God save the Queen, waarin tien vrouwen een facet van de vorstin beschrijven, belicht culinair historicus en auteur Lizet Kruyff de royale eetgewoontes. En die zijn opvallend sober. Op dat ene gerecht na, dat prins Charles haar kwalijk neemt.