Trump en zijn gevolg logeerden 280 keer in eigen resorts en liet de belastingbetaler daar fors voor opdraaien

Als Donald Trump straks de verkiezingen zou verliezen, is hij meer kwijt dan alleen het presidentschap. Hij én zijn familie zouden er ook een flinke inkomstenbron aan verliezen voor de Trump Organization. Want telkens als hij in een van zijn resorts verbleef, betekende dat winst voor zijn familiebedrijfje. Maar tegelijk kostte het miljoenen aan de belastingbetaler.