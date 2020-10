José Mourinho looft Ivan Leko: “Ik zag meteen dat hij een goeie coach is”

José Mourinho (57) sprak woensdagavond de Engelse en Belgische pers toe via Zoom. De Portugese manager van Tottenham blikte vooruit op wat voor hem een belangrijk duel wordt, want: “Antwerp is onze sterkste tegenstander”. Hij had ook lovende woorden in petto voor Ivan Leko.

Mourinho werd meteen gevraagd wat hij zoal wist van Antwerp. Het was geen verrassing dat hij eerst over Luciano D’Onofrio begon. Hij kent de sportief directeur nog van bij Porto in de jaren 90. “Ik ben zo blij dat ik mijn oude vriend hier nog eens kan ontmoeten. Het is een hele eer om tegen zijn team te spelen”, zei Mourinho, om dan de Great Old te analyseren.

“Ik heb zo veel mogelijk duels bekeken en zonder Ivan Leko persoonlijk te kennen, kan ik zeggen dat hij een goeie coach is. Dat zie ik aan de manier waarop zijn ploeg speelt en georganiseerd is. Leko speelt met vijf achterin, maar dan wel met offensieve wingbacks. Op rechts heb je die linksvoetige Japanse jongen (Miyoshi, nvdr.), op links heb je een krachtige, snelle linkspoot (Juklerod, nvdr.). Op het middenveld zit het goed in elkaar en voorin heb je een goeie mix van de power en ervaring van Mbokani en de intelligentie van Refaelov. Als geheel is Antwerp een fysieke en agressieve ploeg die ook sterk is op stilstaande fases. Ik zou zeggen dat het toch onze moeilijkste tegenstander is in deze poule. En aangezien we allebei drie punten hebben, is dit dus een belangrijk duel.”

Mourinho met Bale, die tegen Antwerp zal starten. Foto: EPA-EFE

Ook over zijn eigen ploeg zei Mourinho natuurlijk wel wat. Zo gaf hij aan dat hij – weinig verrassend – zal roteren. De kans dat sterkhouders Lloris, Son en Kane aan de aftrap komen, lijkt klein. “Ik ga wat wijzigingen doorvoeren, ja, maar niet omdat ik Antwerp onderschat. Gewoon omdat onze kern het toelaat. Ik kan jullie al verklappen dat Gareth Bale zal starten. Hij werkt heel hard en ik heb er vertrouwen in dat de beste Bale eraan komt. Hopelijk kan hij morgen al vliegen.”

Twee spelers liet Mourinho overigens thuis: Ndombélé en Dier hoefden de trip niet te maken. Tanganga is nog out.