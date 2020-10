Minister Frank Vandenbroucke kan tranen amper bedwingen tijdens bezoek aan Luiks ziekenhuis

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) was woensdag erg aangedaan toen hij het CHC MontLégia ziekenhuis in Luik bezocht. De taferelen die hij daar zag, lieten hem niet onbewogen, zo bleek uit de persconferentie die hij na zijn bezoek gaf. “De patiënten lijden, de familie die men niet ziet, de enorme inspanningen...”, aldus de minister die met een krop in de keel het personeel van het ziekenhuis lauwerde. “Wat zij doen, is indrukwekkend.” Hij roept iedereen op voorzichtig te zijn.